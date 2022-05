Neuer Digitalisierungsbeauftragter will Sachsen-Anhalt zukunftsfähig machen

In Luppenau im Saalekreis sind die Bürger verärgert: Seit Jahren ist der Ort digital abgehängt. Und es geht kaum voran. Sachsen-Anhalt ist eines der Schlusslichter beim schnellen Internet. Der neue Digitalisierungsbeauftragte hat einen Plan.

Internet? „Eine Katastrophe“, sagt Steffen Wilhelm. Der Ortsbürgermeister von Luppenau (Saalekreis) sitzt im Löpitzer Schloss und legt Unterlagen auf den Tisch, die Jahre von Versprechen und Verzögern dokumentieren. Manchmal war er mit seiner Geduld am Ende. Da rief er dann in der Landkreisverwaltung an und wollte Antworten. Zuletzt wieder häufiger. „Wir sollten längst schnelles Internet haben.