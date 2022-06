Neue Form der Abzocke? Senioren aus Sachsen-Anhalt sollen für teuren Service zahlen

Eine Schweizer Firma verkauft an Pflegebedürftige per Telefon einen Service, der sonst kostenlos ist. Zudem nennt sie die Uni Leipzig als Partner. Die allerdings weiß davon nichts.

Halle/MZ - Der Anrufer ist gut informiert. Zumindest kann er den Rentner aus dem Salzlandkreis mit dessen Namen ansprechen. Und: Er kennt seine Pflegestufe. Die sagt er gleich zu Beginn des Telefonats und macht dann ein Angebot. Der Anrufer will dem Senior zu viel Geld verhelfen. Insgesamt über 6.000 Euro seien drin, sagt er. Obwohl der 84-Jährige, so wird er es später der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt erzählen, ablehnt, kommt nach ein paar Tagen eine Rechnung per Post. 199 Euro „Servicepauschale“ werden geltend gemacht. Gestellt wurde die Rechnung von der United Swiss Marketing AG (USM AG), die auf ihrem Anschreiben sogar die Universität Leipzig als Forschungspartner nennt.