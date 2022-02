Pressekonferenz am Donnerstag Neue Corona-Regeln: Wie setzt Sachsen-Anhalt die Ergebnise der MPK um?

Bund und Länder haben am Mittwoch Lockerungen bei den Corona-Regeln in Deutschland beschlossen. Am Donerstag berät nun die Landesregierung. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff will am Nachmittag über die Ergebnisse informieren.