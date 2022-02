Bund und Länder beraten über Corona-Regeln: Was plant Sachsen-Anhalt?

Bund und Länder diskutieren aktuell über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff will am Donnerstag in einem Live-Stream über die Ergebnisse informieren.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff stellt am Mittwoch den neuen Corona-Kurs des Landes vor.

Magdeburg/DUR – Auch in Sachsen-Anhalt werden die Rufe nach Lockerungen bei den Corona-Regeln lauter. Am Donnerstag will die Landesregierung nach einem Treffen von Bund und Ländern über die Ergebnisse und den neuen Corona-Kurs des Landes berichten.

Neue Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt: Haseloff-Statement im Live-Stream

Die Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Corona-Beratungen wird am Donnerstag, 17. Februar 2022, voraussichtlich ab 16.30 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Landes übertragen. Neben Ministerpräsident Reiner Haseloff wird auch Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne an der Konferenz teilnehmen. Alternativ können Sie den Live-Stream auch direkt hier sehen:

Lockerungen bei Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt erwartet

Schon jetzt ist davon auszugehen, dass das Land seine Corona-Regeln weitgehend lockern wird. Nachdem bereits am Montag ein Diskussionspapier veröffentlicht wurde, das ein Ende aller Corona-Maßnahmen bis zum 20. März in Aussicht stellt, könnten auch in Sachsen-Anhalt bald zahlreiche Beschränkungen entfallen.

Diskutiert werden unter anderem eine weitgehende Abschaffung der 2G-Regel, die Öffnung von Diskotheken und Clubs sowie die Aufhebung der Zuschauerbeschränkungen bei überregionalen Großveranstaltungen. Die Maskenpflicht könnte in einigen Bereichen jedoch weiterhin gelten.