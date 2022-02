Bund und Länder diskutieren am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff will am Abend in einem Live-Stream über die Ergebnisse informieren.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff stellt am Mittwoch den neuen Corona-Kurs des Landes vor.

Magdeburg/DUR – Obwohl die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt schon seit Wochen bedrohlich steigt, werden auch hier im Land die Rufe nach Lockerungen lauter. Am Mittwoch will die Landesregierung nach einem Treffen von Bund und Ländern über die Ergebnisse und den neuen Corona-Kurs des Landes berichten.

Neue Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt: Haseloff-Statement im Live-Stream

Die Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Corona-Beratungen wird am Mittwoch, 16. Februar 2022, voraussichtlich ab 17 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Landes übertragen. Neben Ministerpräsident Reiner Haseloff wird auch Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne an der Konferenz teilnehmen.

Lockerungen bei Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt erwartet

Schon jetzt ist davon auszugehen, dass das Land seine Corona-Regeln weitgehend lockern wird. Nachdem bereits am Montag ein Diskussionspapier veröffentlicht wurde, das ein Ende aller Corona-Maßnahmen bis zum 20. März in Aussicht stellt, könnten auch in Sachsen-Anhalt bald zahlreiche Beschränkungen entfallen.

Diskutiert werden unter anderem eine weitgehende Abschaffung der 2G-Regel, die Öffnung von Diskotheken und Clubs sowie die Aufhebung der Zuschauerbeschränkungen bei überregionalen Großveranstaltungen. Die Maskenpflicht könnte in einigen Bereichen jedoch weiterhin gelten.