Jetzt live: Sachsen-Anhalt stellt neue Corona-Regeln vor

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will am Dienstag die neuen Corona-Regeln vorstellen. Was sich jetzt ändern soll und wie Sie die Pressekonferenz im Livestream sehen, erfahren Sie hier.

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will am Dienstag die neuen Corona-Regeln vorstellen.

Magdeburg/DUR – In einer Online-Pressekonferenz will die Landesregierung von Sachsen-Anhalt am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie informieren. Alle aktuellen Infos und wie Sie die Konferenz live mitverfolgen können, lesen Sie hier.

Neue Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt: Pressekonferenz am 25.10.2022 im Livestream sehen

Die Pressekonferenz zum Thema „Verordnung zur Änderung der 18. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung“ wird am Dienstag, 25. Oktober 2022, ab 13 Uhr live auf dem YouTube-Kanal von Sachsen-Anhalt übertragen. Sozialministerin Petra Grimm-Benne wird die Neuerungen vorstellen.

Alternativ können Sie sich den Livestream auch direkt hier ansehen

Neue Coronaverordnung im Überblick: Aktuelle Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt

Welche neuen Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt künftig gelten sollen, erfahren Sie direkt nach der Pressekonferenz hier.