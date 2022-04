Neue Ära in Merseburg: Markus Krabbes übernimmt Amt des Rektors der Hochschule

Wechsel nach zehn Jahren an der Spitze: Der 51-jährige Ingenieur hat nun die Verantwortung für die Mitarbeiter und rund 3.000 Studenten. Welche Pläne er für die Einrichtung hat, die als Fachkräfteschmiede gilt, erklärte er in seiner Antrittsrede.

Merseburg/MZ - Nach einem Jahrzehnt gibt es einen Wechsel an der Spitze der Hochschule Merseburg. Markus Krabbes ist am Freitag in einer Feierstunde für die nächsten fünf Jahre zum Rektor ernannt worden. Der 51-jährige Ingenieur folgt damit auf Jörg Kirbs. Dieser hatte sich aus Altersgründen nicht mehr um eine neue Amtszeit beworben.