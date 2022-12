Forschung mit atomarer Präzision: Max-Planck-Gesellschaft investiert 64 Millionen Euro in Halle

Wissenschaftler sollen in Hightech-Laboren in Halle künftig globale Probleme lösen. Warum das ambitioniert klingt, aber nicht übertrieben ist.

So soll der Neubau auf dem Gelände des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik in Halle künftig aussehen. Bis Ende 2025 soll er fertig sein.

Halle (Saale)/MZ - In der langen gemeinsamen Geschichte des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik und der Stadt Halle wird ein neues Kapitel geschrieben. Im Jahr 1992 war dies die erste Max-Planck-Einrichtung überhaupt in Ostdeutschland – nun stellt sie mit einem Hightech-Forschungsbau auf dem Weinberg Campus die Weichen für die nächsten Jahrzehnte. MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller fasst die wichtigsten Fragen zu dem Großprojekt in der Saalestadt zusammen. Die Antworten sind teilweise überraschend.