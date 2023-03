Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) hebt die Preise im Nahverkehr ab August deutlich an. Was geplant ist und warum.

Busse und Bahnen in Sachsen-Anhalt

Auch der Straßenbahnverkehr in Halle ist von dem Preisanstieg ab August betroffen.

Halle/MZ - Bus- und Bahnfahren im Großraum Halle-Leipzig wird von August an deutlich teurer. Nach Angaben des Mitteldeutschen Verkehrverbundes (MDV) steigen die Ticketpreise im Durchschnitt um sechs bis acht Prozent, der Anstieg fällt damit höher aus als in den Vorjahren. Das habe die Gesellschafterversammlung am Montagabend beschlossen. Unberührt von der Preiserhöhung ist das bundesweit im Nahverkehr gültige Deutschlandticket für 49 Euro, das ab Mai gilt.