Interesse am 49-Euro-Ticket bisher nicht so groß wie erhofft

Halle/MZ - Das vom kommenden Montag an bundesweit gültige 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr stößt in der Region bisher auf verhaltenes Interesse. So etwa im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) im Großraum Halle/Leipzig: Dort sind in den ersten drei Wochen seit Beginn des Vorverkaufs am 3. April etwa 43.000 der rund 210.000 Abokarten-Inhaber zur neuen, auch Deutschlandticket genannten Bus- und Bahn-Flatrate gewechselt, das ist jeder fünfte.