Halle (Saale) – Auch am Samstag schwitzt Sachsen-Anhalt unter der Sommerhitze. Bereits am frühen Morgen war vielerorts die 25-Grad-Marke überschritten und bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad im Schatten.

Mit rund 35 Grad war die Altmark die heißeste Region im Land, informierte der Deute Wetterdienst am Nachmittag. Am Vortag war Bernburg mit 36,2 Grad sogar der heißeste Ort in Deutschland.



Auch im Harz ist es nicht viel kühler, hier werden bis zu 31 Grad erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hat für das ganze Bundesland eine Hitzewarnung herausgegeben.

Allerdings warnen die Meteorologen, dass im Tagesverlauf die Gewittergefahr steigt. Am Nachmittag und Abend sind einzelne starke Gewitter mit Starkregen, Hagel sowie Sturmböen möglich. Wer also am Abend das etwas kühlere Wetter im Freien genießen will, sollte also vorsichtig sein. Auch in der Nacht ziehen weitere Schauer und Gewitter über Sachsen-Anhalt.

Wo genau es aber unwettern wird, ist kaum vorher zu sagen, da sich die Gewitterzellen oft kurzfristig bilden. Die Gewitterneigung werde in den nächsten Tagen noch zunehmen. "Je weiter es in die Woche geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es mal blitzt», sagte eine Meteorologin des DWD. Deutlich weniger Hitze sei aber erst zur Wochenmitte in Sicht. Dann sollen die Höchstwerte um die 25 Grad liegen. (mz/slo, mit dpa)