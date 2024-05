Im ersten Prozess wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt: Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke steht im Juni erneut vor Gericht, weil er die verbotene Nazi-Parole „Alles für Deutschland“ genutzt haben soll. Das Landgericht Halle setzte nun die Termine an.

Nächstes Urteil gegen Höcke? Zweiter Prozess wegen verbotener Nazi-Parole startet im Juni in Halle

Halle/MZ - Der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke muss sich im Juni zum zweiten Mal vor dem Landgericht Halle wegen Verwendung der verbotenen Nazi-Parole „Alles für Deutschland“ verantworten. Das Gericht teilte am Mittwoch mit, dass das zweite Verfahren gegen den rechtsextremen Politiker am 24. und 26. Juni stattfinden soll. Für das Verfahren ist erneut der Sicherheitstrakt des Justizzentrums Halle reserviert.

Im Prozess geht es um eine Rede Höckes im thüringischen Gera im Dezember 2023. Dort soll er laut Staatsanwaltschaft Halle die ersten beiden Worte der Parole selbst ausgesprochen haben, um danach das Publikum mit Gesten zum Ausrufen des letzten Wortes - „Deutschland!“ - zu animieren.

Höcke wusste in Gera vom ersten Verfahren gegen ihn

„Sowohl der Angeklagte als auch das Publikum hätten gewusst, dass es sich bei der Parole ,Alles für Deutschland' um eine verbotene Parole der Sturmabteilung der NSDAP gehandelt habe“, heißt es in der Prozessankündigung des Landgerichts Halle. Höcke bestreitet indes, sich strafbar gemacht zu haben.

Allerdings: Als Höcke die Rede in Gera Ende 2023 hielt, wusste er von einem bereits laufenden Verfahren gegen ihn - ebenfalls wegen Verwendung der illegalen Parole „Alles für Deutschland“. Genau dieser Strafprozess war Mitte Mai am Landgericht Halle mit einer Geldstrafe in Höhe von 16.000 Euro für Höcke zu Ende gegangen.

Staatsanwaltschaft Halle forderte im ersten Prozess eine Bewährungsstrafe

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Höcke die Parole bewusst nutzte. Der AfD-Politiker hatte hingegen beteuert, weder die Parole noch das Verbot gekannt zu haben. Höckes Anwälte fechten das Urteil an, sie haben Rechtsmittel eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft Halle hatte im ersten Prozess dagegen sogar eine sechsmonatige Bewährungsstrafe für Höcke gefordert. Es sei unglaubhaft, dass der Politiker und Geschichtslehrer nicht gewusst habe, dass die Parole verboten sei, hatte Staatsanwalt Benedikt Bernzen dargelegt.