Nachfolger für 9-Euro-Ticket? Ministerin Hüskens zweifelt an Finanzierbarkeit

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) bezweifelt, dass sich Sachsen-Anhalt einen Nachfolger des bundesweiten Neun-Euro-Tickets leisten kann. Zwar habe der im Sommer erprobte Nahverkehrsfahrschein seinen Zweck erfüllt, so Hüskens: Menschen seien finanziell entlastet worden. Doch ein Nachfolgeticket würde Sachsen-Anhalts Landeskasse um etwa 60 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich belasten, rechnet Hüskens. „Wir haben das im Haushalt nicht“, so die Ministerin am Donnerstag im Landtag. Schon jetzt zahle das Land jährlich 400 Millionen für öffentlichen Nahverkehr.