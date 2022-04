Nach Sparbeschluss an Universität Halle: Studienangebot wird eingeschränkt

Vor der Senatssitzung am Mittwoch protestierten mehr als 500 Teilnehmer gegen die Kürzungspläne auf dem Uniplatz in Halle.

Halle/MZ - Kaum ist die grundsätzliche Entscheidung für einen Sparkurs an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) gefallen, sind auch schon die ersten Konsequenzen in Sichtweite. In der nächsten Senatssitzung am 13. April steht ein Antrag auf „Aussetzen von Immatrikulationen zum Wintersemester 2022/23“ zur Abstimmung.