Nach Sachsen-Anhalt importierte Weihnachtsbäume kommen meist aus Dänemark

Eine frische Tanne im Wohnzimmer - das handhaben an Weihnachten auch Zahlreiche Menschen in Sachsen-Anhalt so. Dabei kommen die meisten Bäume aus Dänemark.

Halle/ dpa- Importierte Weihnachtsbäume kommen in Sachsen-Anhalt in aller Regel aus Dänemark. Im vergangenen Jahr seien aus dem nördlichen Nachbarland 19.305 Weihnachtsbäume im Wert von 245.000 Euro eingeführt worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit.

Dänemark sei damit der Hauptimporteur gewesen. 331 Weihnachtsbäume seien aus den Niederlanden gekommen. Andersherum wurden laut der Statistik keine Weihnachtsbäume von Sachsen-Anhalt aus ins Ausland exportiert. Hierzulande seien 2020 auf einer Fläche von 124 Hektar Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes gewachsen.