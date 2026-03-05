Schlag gegen Schleuser Nach Rotlich-Razzia: Polizei schließt über 30 illegale Bordelle in Sachsen-Anhalt
Im Anschluss an eine Großrazzia gegen dutzende illegale Wohnungsbordelle in Sachsen-Anhalt werden neue Ermittlungsergebnisse bekannt. Die mutmaßlichen Schleuser und Zuhälter unterhielten offenbar Verbindungen in Länder in Asien und Südamerika – und sie horteten Bargeld, Uhren und Handtaschen.
Halle - Nach Razzien gegen mutmaßliche Schleuser und Zuhälter zeigen neue Ermittlungsergebnisse, wie gut vernetzt die Bande offenbar war. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) stellte die Beamten bei Durchsuchungen von über 30 Wohnungsbordellen in unterschiedlichen Regionen Sachsen-Anhalts 16 illegal arbeitende Prostituierte fest. Sie stammten demnach aus Thailand, Kolumbien und China.