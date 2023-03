Nach Leichenfund sind Anwohner in Sorge - ist ein Krimineller im Wald bei Freyburg unterwegs?

Diese Laube befindet sich im Wald, in dem auch die Leiche von Yolanda K. gefunden wurde. In der Laube hängen pornografische Bilder.

Es sind nur wenige Schritte, die man abseits des Weges in den Wald hineinlaufen muss, um zu der Laube zu gelangen. Der weiße Putz der Hütte im Dickicht ist schmutzig. Rundherum liegt Unrat: eine alte, regennasse Matratze, Zigarettenkippen, Büchsen und Plastikbehälter, in denen mal Essen aufbewahrt wurde. Die morsche Flügeltür der Laube wird nur von einem Brett gehalten. Nimmt man es weg, schwingt das Tor auf. Drinnen liegt ein Bettgestell, daneben steht ein Schrank. An der Wand hängen Bilder. Es sind pornografische Bilder. Die meisten zeigen nackte Männer.