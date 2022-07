25 Hektar Wald vernichtet Nach Großbrand in der Börde: Anwohner berichten über Feuerwalze in Wegenstedt

Ein enormer Feld- und Waldbrand hat am Mittwoch bei Wegenstedt in der Börde mehr als 25 Hektar Wald vernichtet. Anwohnern wird der Großbrand wohl lange in Erinnerung bleiben. (Mit Video)