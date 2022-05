Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Spitzen von CDU und FDP stimmen für Verhandlungen

Magdeburg/MZ - Auf dem Weg zu einer möglichen „Deutschland“-Koalition in Sachsen-Anhalt haben die Spitzen von CDU und FDP am Donnerstagabend grünes Licht gegeben. Der CDU-Landesvorstand stimmte in interner Sitzung einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP. Das erklärte CDU-Landeschef Sven Schulze am Abend. Auch der FDP-Landesvorstand sprach sich einstimmig für Verhandlungen aus, so Landeschefin Lydia Hüskens.