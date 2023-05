Nach den Waldbränden im Sommer 2022 setzt man am Harz alles daran, dass so etwas nicht wieder passiert. Welche Rolle Totholz und Brandsensoren dabei spielen.

Schierke/MZ - Vom Rand einer Waldfläche in der Nähe des Harz-Ortes Schierke hat Roland Pietsch freie Sicht in Richtung Wurmberg. Auf dem Gelände vor ihm stehen einige abgebrochene Bäume. Am Boden wächst frisches Grün. Eines ist dort aber kaum noch zu sehen: Totholz. Rund 14 Hektar Fläche seien hier im vergangenen Jahr innerhalb von fünf Wochen von den Resten abgestorbener Bäume befreit worden, erklärt der Leiter des Nationalparks Harz. „Maßnahme Schierke“ lautet der Name des Projekts, bei dem Seilkräne nötig waren, um das Holz auf dem schwer zugänglichen Hang zu beseitigen. Ziel der Aktion: Schierke im Falle eines Waldbrandes wie im vergangenen Sommer besser zu schützen.