Nach dem Rücktritt der Funkhauschefin: Offene Fragen an MDR-Intendantin Karola Wille

Magdeburg - Es ist ein Ereignis, das den MDR in Sachsen-Anhalt in seinen Grundfesten erschüttert: An einem Freitagnachmittag erklärt vollkommen überraschend Landesfunkhauschefin Ines Hoge-Lorenz ihren Rücktritt. Sie begründet das mit einem persönlichen Fehler: Sie habe es versäumt, den MDR über die Verwicklung ihres Mannes in einen alten Skandal zu unterrichten. Knapp zwei Wochen liegt der Abgang zurück. Unter den Beschäftigten rumort es seither – und etliche fragen, ob sich nicht nur die Ex-Direktorin Fehler zurechnen lassen muss, sondern auch die Senderspitze in Leipzig.