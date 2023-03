In Sachsen-Anhalt erkranken mehr Menschen an Long Covid. Doch das Gesundheitssystem ist darauf nicht vorbereitet. Betroffenen wie Susann Günther fühlen sich von Ärzten und ihrem Umfeld allein gelassen. Über ein Dilemma ohne Ausweg.

Susann Günther beim Lungenfunktionstest am Bergmannstrost in Halle: Sie erkrankte im Herbst 2021 an Corona – und wurde nicht wieder gesund.

Fast atemlos rattert Susann Günther die Symptome herunter, als sie an diese Wochen im Herbst 2021 denkt. Sie hatte sich in der Klinik in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) infiziert, wo sie als Krankenschwester in der Notaufnahme arbeitet. Da war sie zweimal geimpft. „Ich war acht Wochen komplett außer Gefecht. Ich bekam keine Luft, hatte Kopfschmerzen, Husten, Schmerzen in den Muskeln. Ich bin seitdem nie wieder richtig gesund geworden.“