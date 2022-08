Nach Brand am Brocken: Dampfloks unter Verdacht - doch es gibt eine weitere Spur

Magdeburg - Nach dem mehrtägigen Großbrand in Nähe des Harzer Touristenorts Schierke wächst der Druck auf die Behörden, Konsequenzen zu ziehen. Insbesondere die Dampflokomotiven der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) geraten dabei in den Blick: Sie stehen unter Verdacht, das jüngste Feuer durch glühende Partikel ausgelöst zu haben. Am Montag gab es erste Konsequenzen: Bei Waldbrandwarnstufe 5 will das Bahnunternehmen auf der beliebten Strecke zwischen Drei Annen Hohne und Brocken vorerst keine Dampfloks mehr einsetzen.