Nach Bericht der MZ Stahlknecht betont Neutralität: "Über Aufstellung entscheiden allein die Delegierten"
Der Präsident des Fußballverbandes Sachsen Anhalt (FSA) reagiert auf die Berichterstattung der MZ. Wie er sich vor dem Verbandstag am Samstag äußert.
09.09.2025, 20:00
Magdeburg/MZ - In Reaktion auf den in der MZ erschienen Artikel über den am Samstag anstehenden Verbandstag des Fußball-Verbands Sachsen-Anhalt (FSA), auf dem unter anderem der Vorstand neu gewählt wird, hat sich der derzeitige Präsident Holger Stahlknecht zu Wort gemeldet.