Nach 500 Jahren erstmals eine Frau an der Spitze der Uni Halle

Halle/MZ - Mit Claudia Becker wird künftig die erste Frau an der Spitze der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) stehen. Sie wurde am Mittwoch im Akademischen Senat im vierten Wahlgang binnen einer Woche als einzige noch verbliebene Kandidatin zur Rektorin gewählt. Ihr Konkurrent Michael Gekle hatte seine Kandidatur zurückgezogen, nachdem es davor in einem dritten Wahlgang keine eindeutige Mehrheit gegeben hatte. Daraufhin hatte der Senat nach einer Auszeit eine vierte Abstimmungsrunde angesetzt - in dieser gab es breite Zustimmung für Becker.

