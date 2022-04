Nach 27 Jahren: Endlich mehr Taschengeld für Heimkinder in Sachsen-Anhalt

Heimkinder in Sachsen-Anhalt bekommen endlich mehr Taschengeld.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt zahlt Kindern, die in Heimen oder in Pflegefamilien leben, mehr Taschengeld. Die neuen Sätze sind zum 1. Juli in Kraft getreten - es ist die erste Taschengelderhöhung seit 27 Jahren. Rund 4.100 Kinder und Jugendliche profitieren von der Verbesserung.