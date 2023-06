Was steckt hinter dem Anstieg der Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt? Um diese Frage zu klären, hat MZ-Reporter Max Hunger mit Sozialarbeitern und Behörden, mit Opfern und auch Tätern gesprochen. Für seine Berichterstattung wurde er mit dem Journalisten-Nachwuchspreis Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Magdeburg/MZ - Als Journalist muss man beharrlich sein, dranbleiben, Ausdauer haben. MZ-Reporter Max Hunger tat beim Thema Jugendkriminalität genau das. Ausgangspunkt waren zahlreiche Berichte von Übergriffen in Halle. Jugendliche wurden von Banden bedroht, geschlagen und bestohlen. Max Hunger wollte wissen, was hinter dieser Gewalthäufung steckt. Und deswegen fragte er nach: bei Behörden und Opfern, bei Sozialarbeitern und auch Tätern. Für diese Berichterstattung wurde der 31-Jährige am Donnerstagabend mit dem Journalisten-Nachwuchspreis Sachsen-Anhalt geehrt.