Experten geben Rat - Wie Sie ihre Rente richtig aufstocken

In Zeiten, in denen die Preise enorm anziehen, kommen viele Renter kaum noch über die Runden. Da liegt der Gedanke nahe, sich etwas hinzuzuverdienen. Doch wie viel Lohn darf ein Renter eigentlich zusätzlich beziehen? Und was muss er, aber auch der Bezieher einer Hinterbliebenenrente beachten? Sophia Kunze, Angela Emmrich und Sebastian Kupstat von der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland haben am MZ-Lesertelefon Auskunft gegeben.