MZ befragt die Spitzenkandidaten live - Sie können Fragen stellen

Magdeburg - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt können MZ-Leser ihre Fragen an die Spitzenkandidaten der sechs aussichtsreichsten Parteien stellen. Ab kommenden Montag interviewt die Zeitung täglich einen Politiker. Übertragen werden die Gespräche über den Facebook-Kanal der MZ. Das Besondere: Die Spitzenkandidaten sollen auch mit Leserfragen konfrontiert werden. Deshalb können Sie im Vorfeld Fragen per E-Mail einsenden und während der Live-Sendung in die Kommentarspalte schreiben.

Die Interviews beginnen jeweils 17 Uhr, die einzige Ausnahme ist Freitag mit der FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens um 18 Uhr. Pro Gespräch sind 40 Minuten veranschlagt. Die Fragen stellen die MZ-Landtagskorrespondenten aus Magdeburg, Hagen Eichler und Jan Schumann. Sie werden zusätzlich zu den Lesereinsendungen eigene Fragenkataloge zum Programm der Kandidaten und aktuellen politischen Themen vorbereiten. Die Interviews finden unter Hygienemaßgaben in der MZ-Redaktion statt. Auch nach Ende der Live-Sendungen werden die jeweiligen Gespräche als Video auf der MZ-Facebook-Seite abrufbar sein.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni

Die Interviews finden in der heißesten Phase des Landtagswahlkampfes statt: Am 6. Juni wählt Sachsen-Anhalt ein neues Parlament. Die Themen für Leserfragen sind vielfältig: von der Pandemie-Bewältigung über die künftige Wirtschafts-, Klima- und Bildungspolitik bis hin zum anstehenden Strukturwandel in Sachsen-Anhalts Braunkohleregion.

Nach aktuellen Wahlumfragen kommt Sachsen-Anhalts schwarz-rot-grüne Koalition erneut auf eine knappe Mehrheit. Laut einer Infratest-Prognose für den MDR kamen CDU, SPD und Grüne zuletzt zusammen auf 50 Prozent. In einer Insa-Umfrage für Bild waren es 48 Prozent. Im Einzelnen sah Insa die CDU als stärkste Kraft (26 Prozent) leicht vor der AfD (24). Die Linke kam demnach auf 13 Prozent, während die Grünen (12) die SPD (10) überholten. Die FDP käme auf 6 Prozent. (mz)

Verfolgen können Sie die Interviews auf facebook.de/mzwebde. Fragen an die Kandidaten können Sie auch vorab per E-Mail einsenden: redaktion.online@mz.de.