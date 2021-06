Mutter und Sohn stoßen mit Fahrrädern zusammen - Frau schwer verletzt

Magdeburg - Eine Radfahrerin ist am Mittwoch in Magdeburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 41 Jahre alte Frau war mit ihrem 13-jährigen Sohn in der St.-Josef-Straße unterwegs und wollte auf Höhe Friedrich-Aue-Straße nach rechts abbiegen. Das bemerkte der hinterherfahrende 13-Jährige zu spät und prallte mit dem Rad seiner Mutter zusammen. Die 41-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Magdeburgerin in ein Krankenhaus. (mz/mad)