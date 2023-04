Groß Naundorf/Berlin - Schon am Morgen dieses Freitags im vergangenen August wurde klar, dass etwas in Groß Naundorf nicht stimmt. In den Briefkästen des 700-Einwohner-Ortsteils der Stadt Annaburg (Landkreis Wittenberg), in denen sonst die frischgedruckte MZ landet, herrschte Leere. Dabei galt die Zeitungszustellerin im Ort als zuverlässig, immer pünktlich. Also klingelten Nachbarn an der Tür der 67-Jährigen. Sie lebte allein, ihr Mann ist verstorben, die Kinder aus dem Haus. Doch niemand öffnete. Es ist bereits Abend, als Zeugen das Haus schließlich betraten. Ihnen bot sich ein Bild des Schreckens: Die Frau lag am Boden. Gefesselt, geknebelt, leblos. Was die Nachbarn zu diesem Zeitpunkt nicht ahnten: Die Groß-Naundorferin ist offenbar Opfer einer kriminellen Bande geworden. Und sie blieb nicht das einzige Todesopfer einer mutmaßlichen Raubserie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.