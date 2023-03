Nach Recherchen der Volksstimme wird der Fall rund um den Mord an der damals 14-jährigen Josefine H. aus Aschersleben neu aufgerollt. Der Täter, ihr Ex-Freund Jonas K., wurde bereits 2022 zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft.

Aschersleben/Magdeburg - Der Mord an der 14-jährigen Josefine H. aus Aschersleben sorgte bundesweit für Aufsehen. Sie wurde im November 2021 von ihrem damals gleichaltrigen Ex-Freund mit zahlreichen Messerstichen getötet. In einem nichtöffentlichen Prozess wurde er vor dem Landgericht Magdeburg zu neuneinhalb Jahren verurteilt. Nach Recherchen der Volksstimme kommt nun erneut Bewegung in den Fall.