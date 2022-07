Altmarkkreis - Der 13-Jährige erzählt unaufgeregt und sachlich, was er in den vergangenen Monaten in seiner Klasse erlebt hat. Aber es geht ihm nahe. Er und auch seine Schule möchten nicht namentlich genannt werden. Denn: Erkannt werden möchte er natürlich nicht. Angefangen hatte es schon vor den Sommerferien. Beleidigungen werden im Unterricht geflüstert, auf dem Schulhof laut ausgesprochen: „Ey, du bist hässlich, du Opfer und so was, eben alles, was sie finden konnten ...“, zählt Jannik auf.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<