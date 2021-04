Mix aus Sonne und Wolken in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Beginn der neuen Woche. Der Montagmorgen startet mit viel Sonne am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken, die sich gegen Abend jedoch wieder auflösen. Bei Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad bleibt es tagsüber trocken.

Am Dienstag hängen nicht nur Quellwolken, sondern zeitweise auch dichte Schleierwolken über Sachsen-Anhalt. Im Harz steigen die Temperaturen den Meteorologen des DWD zufolge auf bis zu elf Grad, im Rest des Landes auf bis zu 14 Grad. Am Dienstag und auch am Mittwoch bleibt es demnach es weiterhin trocken. Am Mittwochmorgen ist es zunächst heiter, im Laufe des Tages ziehen jedoch immer mehr Wolken am Himmel auf. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. (dpa)