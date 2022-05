Mittwoch Urteil im Terrorprozess: Wird Leonora M. aus Sangerhausen bestraft?

Der derzeit brisanteste Gerichtsprozess Sachsen-Anhalts geht zu Ende. Am Mittwoch spricht der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts sein Urteil über Leonora M. Was der 22-Jährigen Sangerhäuserin droht.

Seit Januar vor Gericht: Leonora M. aus Sangerhausen. Im Jahr 2015 schloss sie sich dem IS in Syrien an.

Halle/Sangerhausen/MZ - Im Terrorprozess gegen Leonora M. aus Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) wird am Mittwoch das Urteil erwartet. Das bestätigte Henning Haberland, Sprecher des zuständigen Oberlandesgerichts Naumburg (Burgenlandkreis) am Dienstagnachmittag. Seit Januar wurde gegen die 22-Jährige unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verhandelt. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

In der Anklage wirft die Bundesanwaltschaft Leonora M. vor, sich mit 15 Jahren dem „Islamischen Staat“ in Syrien angeschlossen zu haben. „Sie heiratete dort einen Deutschen, der für die Vereinigung tätig war und arbeitete auch selbst für den IS“, sagte Oberstaatsanwalt Holger Schneider-Glockzin vor dem Prozessstart am Dienstag. „Zeitweise verfügte sie über ein Sturmgewehr und eine Schusswaffe, um ihre Zugehörigkeit zum IS zu demonstrieren.“ Nach Überzeugung der Ankläger förderte Leonora M. auch den Menschenhandel ihres Ehemanns. „Dieser hielt eine Jesidin als Sklavin, um diese gewinnbringend weiter zu verkaufen“, so der Ankläger.

10 Jahre - oder mehr?

Im Prozess sagten neben Leonora M. auch zahlreiche weitere Zeugen aus. Das mögliche Strafmaß für die zweifache Mutter ist offen. Nach Erwachsenen-Strafrecht sei die Beihilfe zum Menschenhandel theoretisch mit bis zu 15 Jahren Haft strafbar, wobei bereits die Beihilfe eine Milderung vorsehe, sagte Gerichtssprecher Haberland. „Diese Regeln sind allerdings in Verfahren gegen Jugendliche nicht anwendbar.“ Die schärfste Sanktionen im Jugendstrafrecht liege „regelmäßig“ bei zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Da die Angeklagte als Jugendliche und Heranwachsende gehandelt haben soll, findet der Prozess in Halle unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem abgeschirmten Teil des Gerichts statt.