Kleidung, Spielzeug und Geschirr: Verschenkekisten gehören in Sachsen-Anhalt vielerorts zum Stadtbild. Doch sie sind nicht überall erlaubt. In Halle können 5.000 Euro Bußgeld verhängt werden.

Mitnehmkisten sind beliebt - doch es drohen hohe Bußgelder

Halle/MZ. - Sie tauchen immer öfter im Stadtbild auf: Verschenkekisten mit ausrangiertem Geschirr, mit Kleidung oder Spielzeug. So soll Altes wiederverwendet werden. Doch die Mitnehmkisten sind nicht überall gern gesehen, teils drohen in Kommunen Sachsen-Anhalts hohe Bußgelder. „Verschenkekisten im öffentlichen Raum sind keine geeignete Lösung, da sie weder kontrolliert noch nachhaltig betrieben werden“, sagt eine Sprecherin des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU). „Bleiben Kisten zu lange stehen oder werden nicht gepflegt, können sie das Stadtbild beeinträchtigen und zur Vermüllung führen.“