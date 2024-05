Kommentar zu den „Ranking Fights“ in Halle

Halle/MZ - Von 14.000 gewaltorientierten Rechtsextremisten gehen die Sicherheitsbehörden bundesweit aus, die Zahl ist zuletzt gestiegen. Es sind diejenigen – meist Männer –, die immer wieder Migranten und politische Gegner angreifen oder Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, die Flüchtlingsunterkünfte anzünden. Sie rüsten sich dafür in Sportstudios oder bei privaten Treffen. Es ist ein Training für den Straßenkampf. Seit Jahren beobachten die Verfassungsschutzämter ein wachsendes Interesse der extrem rechten Szene an Kampfsport.

Der wird immer wichtiger für das Milieu. Das Stelldichein auf der Matte oder im Ring dient nicht nur dem Training, sondern auch der Vernetzung und dem Rekrutieren von Nachwuchs, ähnlich wie Rechtsrock-Konzerte. Und es ist ein offenbar immer lukrativeres Geschäftsmodell. Neonazis betreiben eigene Kampfsportschulen, vertreiben passende Kleidung, organisieren Wettkämpfe, die scharenweise Publikum anziehen. All das bringt Geld.

Rechtsextremismus und Kampfsport: Die Grauzone ist gewaltig

Gewiss, nicht jeder, der in einem Kampfsportstudio trainiert, ist ein Neonazi, nicht jede, die ihren Idolen zujubelt, rechtsextrem. Doch die Grauzone ist gewaltig, und manchmal machen es Sportverbände und Behörden radikalen Aktivisten auch leicht, wenn sie die notwendigen Konsequenzen vermissen lassen. In Sachsen-Anhalt hat sich das zuletzt beim Sportclub „La Familia“ in Halle gezeigt, wo der Staat über Jahre sehenden Auges das Training von Neonazis bezuschusste.

Nun offenbart sich diese Grauzone beim halleschen Boxwettkampf „Ranking Fights“ unter Teilnahme mutmaßlicher Kämpfer aus dem Hooligan-Milieu. Solche Hinweise müssten alle Alarmglocken schrillen lassen. Doch der Veranstalter beteuert bloß, man sei ja „weltoffen und unpolitisch“. Als Abgrenzung ist das ein bisschen wenig. Allein mit Toleranz- und Neutralitätsbekundungen lassen sich Extremisten nicht stoppen.