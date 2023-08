Im DRK-Altenfplegeheim Käthe Kollwitz in Halle gehen Bewohner auf Tuchfühlung mit Tigerpython, Schildkröte und Krokodil. Der Besuch eines mobilen Zoos sorgt dort für so manches Herzrasen – und mitunter sogar für überraschende Gefühle.

„Mit Tieren kriegt man sie alle“: Wie Python, Krokodil und Co. im Pflegeheim verborgene Erinnerungen wecken

Tränklers rollender Zoo in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Langsam windet sich die gelbgemusterte Würgeschlange um den Hals von Dieter Schwigge. Der 89-Jährige streicht mit den Fingern über den glatten Körper. Angst? Habe er nicht, sagt der Senior. Eine Würgeschlange habe er schließlich schon einmal berührt. Wann das war? Er hält inne. Nun, sein Gedächtnis trübe sich, er vergesse viel, sagt der Mann mit den weißen Haaren. Schwigge tätschelt den geschuppten Kopf auf seiner Schulter – da blitzen seine Augen plötzlich auf. Er sei mit einer Bekannten in Afrika gewesen, sprudelt es aus ihm heraus. Zuvor auch in Mexiko. Viele Jahre sei das her, allerhand exotische Tiere habe er damals gesehen. Schwigges Blick gleitet entlang des gut zwei Meter langen Schlangenkörpers. „Da werden Erinnerungen wach.“