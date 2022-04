Mit Spenden und Spaten: Wie die Neudorfer ihren Wald retten

Neudorf/MZ - - Den nächsten Baum hat Alexander schon in der Hand. Wobei Baum eher eine Beschreibung der Zukunft als der Gegenwart ist. Was der siebenjährige Junge zwischen den Fingern hält, gleicht einem Zweig - allerdings mit Mini-Wurzelwerk unten dran. „Daraus wird einmal eine große Eiche“, weiß Rosa, die schon auf Alexander wartet. Vor der 13-Jährigen klafft ein Loch im lockergemulchten Waldboden- Rosa hat es gerade mit einem Spaten gegraben. „Bäume sind wichtig, damit wir atmen können“, erklärt Alexander und legt dann unter Rosas strengem Blick rasch den bewurzelten Eichenzweig in die Mulde. Pauline, die auch neben dem Loch steht, tritt den Boden fest. „Und schon ist ein weiterer Baum gepflanzt“, sagt sie und geht zum nächsten Loch über.