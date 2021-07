Mit Hubschrauber und Sonar: Suche nach vermisstem Mann in Magdeburg

Rettungskräfte der Feuerwehr stehen mit einem Schlauchboot an einem See.

Magdeburg/MZ - Am Neustädter See in Magdeburg haben Einsatzkräfte am Wochenende erfolglos nach einer vermissten Person gesucht. Konkret handelt es sich nach Angaben der Polizei vom Sonntag um einen 69 Jahre alten Mann, der zuletzt vergangenen Dienstag von Nachbarn gesehen worden war.

Laut Magdeburger Berufsfeuerwehr hätten Hunde der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft aus Halle am Samstag die Spur des Mannes bis zum See verfolgt und an zwei Stellen auf dem See angeschlagen. Daraufhin seien Taucher zum Einsatz kommen, hieß es. Zudem sei das Gebiet mithilfe eines Sonars abgesucht worden. Auch ein Hubschrauber war den Angaben zufolge an der Suche beteiligt.

Bis Sonntagnachmittag fehlte von dem Rentner weiter jede Spur. Sein Sohn hatte ihn vermisst gemeldet. Der 69-Jährige könnte zuletzt mit einem E-Bike unterwegs gewesen sein.