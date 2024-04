Sachsen-Anhalts Polizei will VR-Brillen: Das Innenministerium plant ein Laserwaffen- und Simulationssystem für die Ausbildung junger Beamter, das Geld soll aus dem Corona-Sondervermögen kommen. Die Finanzierung ist ohnehin umstritten - jetzt wird bekannt, dass das System dreimal so teuer wird wie ursprünglich geplant.

Polizisten in Nordrhein-Westfalen testen bereits VR-Brillen in der Ausbildung. Auch Sachsen-Anhalt will solch ein Laserwaffen- und Simulationssystem für das Polizeitraining anschaffen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Diese Neuanschaffung war von Beginn an umstritten im Landtag: Sachsen-Anhalts Innenministerium will aus dem schuldenfinanzierten Corona-Sondervermögen ein Laserwaffen- und Simulationssystem kaufen, mit dem Beamte Einsätze in einer digitalen Umgebung trainieren können. Mit „VR“-Brillen sollen Polizisten in lebensechte Computerwelten eintauchen, um den Schusswaffen-Gebrauch und sonstige Polizeihandlungen zu üben. VR steht für „virtuelle Realität“.