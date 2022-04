Marlie ist von Geburt an blind und leidet außerdem an Epilepsie. Die Dreijährige ist im Alltag ständig auf fremde Hilfe angewiesen. Mutter Julia kümmert sich mit ganzer Kraft um das Wohl ihrer kleinen Tochter, muss gleichzeitig aber auch mit Behörden kämpfen.

Die kleine Marlie ist blind und hilflos. Doch das Landesverwaltungsamt verweigerte die Anerkennung. Mutter Julia Schmidt war verzweifelt und wandte sich an die Volksstimme.

Jahrstedt/Salzwedel - Marlie ist niedlich, aufgeweckt und lebensfroh. Sie tanzt gerne, sie lacht gerne und natürlich ist die Dreijährige der Liebling ihrer Familie. Aber: Marlie ist blind. „Vollkommen blind, von Geburt an“, berichtet Julia Schmidt. Sie ist die Mutter von Marlie. Julia Schmidt wuchs in Jahrstedt auf, wohnt in Salzwedel und arbeitet in Uelzen. Ämter machen ihr das Leben zusätzlich schwer.