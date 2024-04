Nach dem Mauerfall boomten Sex-Shops in Ostdeutschland. Plötzlich war alles verfügbar, was vorher verboten war. In Aschersleben hält sich seit Jahrzehnten das „Erotik-Eck“. Es ist einer der letzten Läden seiner Art in Sachsen-Anhalt – und erzählt ein Stück ostdeutscher Transformation.

Von den rot gestrichenen Wänden lächeln nackte Poster-Frauen herunter. Gegenüber stehen etliche Regale mit DVD – „Der Sexbus“ ist einer der harmloseren Titel. „Die Filme laufen wirklich noch gut – toi, toi, toi“, sagt Wolfgang Kutz und klopft auf seinen Kopf. Der 59-Jährige, in Lederjacke und Jeans, zeigt gern seinen Laden in Aschersleben (Salzlandkreis). Das „Erotik-Eck“ hat die Form eines langgezogenen Rechtecks und ist vollgepackt bis fast obenhin. BH in roter Spitze, Vibratoren in allen Größen und Formen, Fesselspielzeug, Masken, Peitschen, dazwischen lebensgroße Puppen aus Silikon. Der Sexshop ist einer der ältesten in Sachsen-Anhalt – und einer der letzten. Und für das, was Kutz in all den Jahren gehalten hat, interessieren sich jetzt auch Wissenschaftler.