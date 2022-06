Mit der Auffrischungsimpfung nicht zu lange warten!

Halle (Saale)/MZ - Die Zahlen sprechen für sich: Immer mehr Menschen stecken sich mit dem Coronavirus an. In kleinerem Rahmen nehmen Infektionen bei vollständig Geimpften zu. Laut Robert Koch-Institut ist die vierte Welle schon im Gange. Die hoch ansteckende Delta-Variante ist dabei die dominierende Virus-Variante, auch in Sachsen-Anhalt. Um gut durch diesen Herbst und Winter zu kommen, ist eine Auffrischung des Impfschutzes deshalb dringend geboten.

