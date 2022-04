„Mister Neuaufbau“ hört auf - Jürgen Leindecker zieht Bilanz

Halle (Saale) - Er war ja mal Journalist, erzählt Jürgen Leindecker oft und gerne. Das war allerdings noch zu jener Zeit, als er ein eigenes Labor für Schwarz-Weiß-Fotos brauchte. Heute sei das ja alles anders mit Digitaltechnik, „knipsen und fertig“. Was sich der 65-Jährige aber aus der Reporterzeit bewahrt hat, ist das Auf-den-Punkt-Formulieren. Über seine drei Jahrzehnte in Sachsen-Anhalts Kommunalpolitik sagt er also: „Manch westdeutscher Bürgermeister würde hier in Ostdeutschland grandios scheitern.“