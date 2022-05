Ministerin Grimm-Benne lenkt bei Prozesskosten ein

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) beharrt nicht länger darauf, dass der Steuerzahler die Kosten ihres Rechtsstreits mit dem Krankenhausbetreiber Ameos trägt. Am Montag übergab sie die Angelegenheit zur Prüfung an den Landesrechnungshof. „Ich werde mich dessen Bewertung unterwerfen“, teilte sie in einer schriftlichen Erklärung mit.

