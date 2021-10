Ministerin gratuliert Handballern und Keglern zum Sieg

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) hat den Handballern des SC Magdeburg und den Kegelsportlern des SKV Rot-Weiß Zerbst zu internationalen Titelgewinnen gratuliert. „Klasse !!!“, schrieb die Ministerin auf Twitter am Sonntag. Das Sportland Sachsen-Anhalt sei stolz auf die Teams. Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat den IHF Super Globe gewonnen. Im Finale der Vereins-WM besiegten die Elbestädter am Samstag Champions-League-Sieger und Titelverteidiger FC Barcelona überraschend klar mit 33:28 (19:16). Die Kegelsportler aus Zerbst (Landkreis Wittenberg) haben den Angaben zufolge in Kroatien die Mannschaft aus Split besiegt und damit zum zehnten Mal den Weltpokal gewonnen.