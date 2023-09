Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Der Schutz des Rotmilans in Sachsen-Anhalt soll stärker gefördert werden. So will das Umweltministerium die Mittel für das Rotmilan-Zentrum in Halberstadt (Harz) um 130.000 Euro auf 200.000 Euro aufstocken. Das erklärte das Ministerium auf Anfrage. Die Mittel seien in den Haushalt eingestellt, dazu laufen aktuell die Beratungen.