Mindestlohn: Beschäftigte in der Altmark und Mansfeld-Südharz profitieren besonders

Halle/MZ - Die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro im Oktober wirkt sich auf die Regionen in Sachsen-Anhalt höchst unterschiedlich aus. Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Sachsen-Anhalt arbeitet im Schnitt gut jeder dritte Vollzeitbeschäftigte (31,4 Prozent) in Sachsen-Anhalt im sogenannten unteren Entgeltbereich. In absoluten Zahlen sind das mehr als 157.000 Geringverdienende in Vollzeit, die weniger als 2.284 Euro im Monat brutto verdienen (60 Prozent des deutschen Durchschnittslohns).