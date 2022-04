Letzte Feinarbeiten: Restauratorin Annette Schmädt und Kunsthistoriker Wolfgang Savelsberg besprechen, was am Rubens-Gemälde noch gemacht werden muss.

Dessau/MZ - Geht man ganz nah an das Gemälde heran, dann sieht man den dunklen Fleck. Er zieht sich oberhalb der Krone, die Alexander der Große in der Hand hält, über das Bild. Eine schwarze Fläche, die - so sieht es aus der Nähe aus - mit groben Strichen auf die Leinwand aufgetragen wurde. „Früher war man bei Restaurierungen nicht so zimperlich, da malte man auch mal großflächiger auf das Gemälde drauf“, sagt Annette Schmädt. Sie leitet die Restaurierungswerkstatt der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Und ihr derzeitiger Patient ist eines der bedeutendsten Werke der Stiftung: Ein Gemälde des niederländischen Malergenies Peter Paul Rubens.